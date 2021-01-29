Тренер: Большунов после гонки сказал, что, когда русских прижимают, они становятся сильнее

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Николай Лопухов считает, что Александр Большунов сделал выводы после дисквалификации за инцидент с финном Йони Мяки во время эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.

«Большунов — сильный спортсмен. Сложно сказать, сделает ли произошедшее Александра сильнее, но он сам дал на это исчерпывающий ответ в интервью после гонки. Он сказал, что, когда русских прижимают, они становятся только сильнее. Такова жизнь. Ничего нового не произошло. Конечно, неприятно, что в лыжных гонках вообще разгорелся подобный скандал», — сказал Лопухов RT.

На финише эстафетной гонки Мяки подрезал россиянина. Тот, в свою очередь, отмахнулся от соперника палкой. После финиша Большунов въехал в группу финских лыжников. Сам российский спортсмен и его команда в результате инцидента были дисквалифицированы.

На этапе Кубка мира в Фалуне Большунов выиграл гонку с раздельным стартом.

Ранее Лопухов назвал главную причину победы Большунова на КМ в Фалуне.