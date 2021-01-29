Лопухов назвал главную причину победы Большунова на КМ в Фалуне

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Николай Лопухов прокомментировал победу Александра Большунова в гонке с раздельным стартом на этапе КМ в Фалуне.

«Всё получилось просто прекрасно. Но я даже не сомневался, что после всех передряг, в которые попал Саша, он сумеет себя проявить. Большунов — просто большой молодец! Да, в лыжных гонках происходит всякое, но Большунов хорошо готов, а тот, кто готов хорошо, выигрывает. На предыдущем этапе в Лахти у Александра плохо работали лыжи. Они оказались не в лучшем состоянии у всей команды. В Фалуне же подобных проблем не возникло», — сказал Лопухов RT.

Ранее сообщалось, что лыжник Большунов выиграл гонку с раздельного старта на этапе КМ в Фалуне.