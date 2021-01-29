Золотой ответ: лыжник Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на этапе КМ в Фалуне

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке на 15 км с раздельным стартом коньковым ходом на этапе Кубка мира в Фалуне. Он лидировал на протяжении почти всей дистанции и выиграл менее двух секунд у серебряного призёра Симена Крюгера из Норвегии. Йоханнес Хёсфлот Клебо выступил впервые с ноября и показал седьмой результат. В женском забеге Наталья Непряева получила тяжёлую травму и не смогла добраться до финиша.

Юбилейная победа Большунова

Этап Кубка мира в Фалуне в первую очередь был примечателен возвращением Йоханнеса Хёсфлота Клебо. Норвежец пробежал в этом сезоне только три гонки, успев при этом поносить жёлтую лидерскую майку. По разным причинам он пропустил все остальные соревнования, но в соседнюю Швецию всё-таки приехал, несмотря на морозную погоду, которая там установилась в последние дни.

То, насколько важным был приезд трёхкратного олимпийского чемпиона, подтверждало поведение российских лыжников перед первым забегом в Фалуне. Большинство из них могли выбирать стартовые номера в индивидуальной гонке на 15 км коньковым стилем, и все решили отправиться на дистанцию сразу после Клебо. Удобнее всего ориентироваться на время норвежца было Александру Большунову — их в начале гонки разделяла всего лишь минута.

Если норвежцы наконец-то собрались своим сильнейшим составом, то у россиян как раз была незапланированная потеря перед гонкой. Алексей Червоткин травмировал ногу и был вынужден сняться с соревнований. А ведь именно он активнее всех боролся с Клебо в ноябрьской «разделке» классическим ходом и показал лучший ход после него. Червоткина заменил Илья Порошкин, которого в Фалун привезли на субботний масс-старт.

Когда гонка началась, Клебо вдруг оказался не таким уж опасным соперником для россиян. Уже на первой отметке 1,8 км он проигрывал многим лыжникам, в том числе Сергею Устюгову, чья форма после неудачной эстафеты в Лахти всё ещё вызывала вопросы. Вскоре в одни ноги с Устюговым пробежал Большунов, а ещё быстрее их обоих — Иван Якимушкин.

На следующих отсечках уже уверенно лидировал Большунов, а Якимушкину приходилось довольствоваться вторым местом. Клебо стабильно занимал третью строчку, но при этом отставал от россиян всё дальше и дальше. На отметке 12,8 км лидер Кубка мира даже смог обойти норвежца, то есть отыграл минутное отставание со старта. Клебо оставалось только покорно сесть за спину Большунову и с ним пробежать оставшуюся часть дистанции.

Но российским лыжникам нельзя было забывать о других норвежцах, которые показали всю свою силу на прошлой неделе. Симен Крюгер, Шюр Рёте и Ханс Холунд на первых отметках сбросили Якимушкина на пятое место. Пока обладатель жёлтой майки преодолевал последний круг, Крюгер даже смог приблизиться к нему на расстояние в 4,5 секунды — это был весьма тревожный звоночек.

На отметке 11,3 км Крюгер проигрывал больше 10 секунд, но следующие подъёмы он отработал блестяще. С каждым километром он стремительно приближался к Большунову, а за 900 м до финиша их разделяли всего лишь 0,7 секунды. Но последнюю часть дистанции россиянин провёл лучше и одержал 25-ю победу за карьеру, выиграв у Крюгера 1,8 секунды. Бронза досталась Рёте, который вырвал её у Холунда. Вторым из россиян стал Якимушкин, занявший пятое место. Клебо в итоге показал седьмой результат.

Возвращение Ступак и травма Непряевой

Для российских девушек 10-километрвая «разделка» прошла неудачно. Юлия Ступак, вернувшаяся в сборную после простуды, не попала в первую десятку, а Наталья Непряева даже не смогла пройти всю дистанцию — на последнем круге она упала на спуске и повредила руку.

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Хотя по первоначальным раскладам бороться за медали россиянки могли. Они стартовали позже большинства фавориток и могли ориентироваться на их результаты. Но уже на первых отсечках стало понятно, что Ступак и Непряева не смогут конкурировать ни с полудюжиной шведских лыжниц, ни с норвежками во главе с Терезой Йохауг, ни с американкой Джессикой Диггинс.

Примерно к середине дистанции за золото боролись только Йохауг и Диггинс. Они по очереди менялись местами, и временами казалось, что норвежка не упустит свой шанс выиграть уже четвёртую гонку в сезоне. Однако у американской лыжницы был козырь в виде прекрасного финишного ускорения. Благодаря нему лидер Кубка мира вырвала две секунды у Йохауг и нанесла ей первое поражение в дистанционных забегах. Третий результат показала шведка Эбба Андерссон.

Ступак финишировала 11-й — её отставание от Диггинс составило 1:10,5. Из россиянок в кубковую тридцатку попали ещё только Яна Кирпиченко и Анна Нечаевская, занявшие 25-е и 29-е места. Непряева же была вынуждена сняться с гонки на последних километрах дистанции и отправиться прямиком к врачам.