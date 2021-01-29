Грушин не считает, что Йохауг убивает женские лыжные гонки
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«Если так рассуждать, можно задать и другой вопрос: тот период времени, когда в женских лыжах на протяжении десятка с лишним лет доминировала сборная России, не убивал лыжный спорт? Когда в первой десятке Кубка мира финишировало по восемь наших спортсменок? Каждый атлет, который считается непобедимым, на самом деле всего лишь использует какие-то свои преимущества. Пройдёт эра Йохауг, наступит другая», — сказал Грушин RT.
Тренер добавил, что российские лыжницы смогут обыгрывать Йохауг, если будет проводиться более тщательная селекция в сборную.
«Если появляется такой соперник, ну так найдите противоядие, придумайте, как с ним бороться. Проводите селекцию по стране, займитесь поиском талантов, ломайте голову над методиками. Но этого же не происходит. У нас идёт чемпионат страны, и 70% лыжников сборной там даже не стартуют, хотя это является некой профессиональной обязанностью каждого российского спортсмена, получающего зарплату в ЦСП. Почему?» — отметил специалист.
Ранее Грушин высказался об инциденте Александра Большунова с Йони Мяки.