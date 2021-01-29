Грушин не считает, что Йохауг убивает женские лыжные гонки

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Бывший старший тренер женской сборной России по лыжным гонкам Александр Грушин не считает, что норвежка Тереза Йохауг своими победами негативно влияет на развитие своего вида спорта.
Грушин не считает, что Йохауг убивает женские лыжные гонки
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Если так рассуждать, можно задать и другой вопрос: тот период времени, когда в женских лыжах на протяжении десятка с лишним лет доминировала сборная России, не убивал лыжный спорт? Когда в первой десятке Кубка мира финишировало по восемь наших спортсменок? Каждый атлет, который считается непобедимым, на самом деле всего лишь использует какие-то свои преимущества. Пройдёт эра Йохауг, наступит другая», — сказал Грушин RT.

Тренер добавил, что российские лыжницы смогут обыгрывать Йохауг, если будет проводиться более тщательная селекция в сборную.

«Если появляется такой соперник, ну так найдите противоядие, придумайте, как с ним бороться. Проводите селекцию по стране, займитесь поиском талантов, ломайте голову над методиками. Но этого же не происходит. У нас идёт чемпионат страны, и 70% лыжников сборной там даже не стартуют, хотя это является некой профессиональной обязанностью каждого российского спортсмена, получающего зарплату в ЦСП. Почему?» — отметил специалист.

Ранее Грушин высказался об инциденте Александра Большунова с Йони Мяки.

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