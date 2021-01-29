Грушин — об инциденте Большунова с Мяки: нельзя сказать, что финн поступил непорядочно

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Бывший старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Грушин прокомментировал инцидент с Александром Большуновым и Йони Мяки в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.
Грушин — об инциденте Большунова с Мяки: нельзя сказать, что финн поступил непорядочно
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Возможно, сказалась внутренняя уверенность Александра в том, что Мяки сам уйдёт с дороги. Когда в лыжных гонках не было массовки, то есть командных гонок, гонок с общим стартом, спортсмены вели себя несколько иначе. А массовка изначально предполагает борьбу за выживание. Грубо говоря, медаль — это тот самый кусок хлеба, который брошен в оголодавшую толпу. И люди готовы разорвать друг друга ради того, чтобы этот кусок схватить. Нельзя ведь сказать, что финн поступил непорядочно. Он соблюдал правила, нигде и никак их не нарушил. Да, не дал Большунову пройти. Но он боролся за собственное место под солнцем», — сказал Грушин RT.

Ранее он сказал, что Большунов и Сергей Устюгов не справились с надетыми на них коронами.

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