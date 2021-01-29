Грушин: Устюгов и Большунов не справились с надетыми на них коронами

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Заслуженный тренер СССР и России по лыжным гонкам Александр Грушин ответил на вопрос, повлияло ли на карьеру Сергея Устюгова сравнение с Александром Большуновым.
Грушин: Устюгов и Большунов не справились с надетыми на них коронами
  • Александр Большунов / © Федерация Лыжных Гонок России

«Не думаю, что дело здесь в Большунове. Хотя его раскрученная популярность сейчас может сыграть злую шутку и с ним тоже. Саше уже навешали столько ярлыков, что он великий… Я много таких примеров могу привести — на моей памяти подобное случалось неоднократно. А суть в том, что ты должен забывать о своём «величии» ровно в тот момент, как закончились соревнования. Прежде чем надевать на человека корону, следует задуматься о том, что далеко не каждый сумеет эту корону выдержать. Не всякий с ней справляется. Устюгов не справился, Большунов, судя по последним событиям, тоже нет»,— сказал Грушин RT.

Ранее он заявил, что движения Натальи Непряевой получаются затянутыми и заторможенными.

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