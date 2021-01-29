Грушин: движения Непряевой получаются затянутыми и заторможенными

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Бывший главный тренер женской сборной России по лыжным гонкам Александр Грушин считает, что Наталья Непряева находится в плохой форме.
Грушин: движения Непряевой получаются затянутыми и заторможенными
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«В своём лучшем состоянии она двигается более быстро и резко, сейчас же все движения получаются затянутыми и как бы слегка заторможенными. Так бывает, когда спортсмен либо утомлён чрезмерной нагрузкой, либо, наоборот, проделанная работа была недостаточной. То есть в голове сидит, что ты вроде как только вчера выигрывал и делаешь то же самое, а тело отказывается работать в том режиме, в котором нужно», — сказал Грушин RT.

Ранее он заявил, что Сергей Устюгов не готов бороться за медали.

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