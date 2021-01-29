Тренер считает, что лыжник Устюгов не готов бороться за медали
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«Александр Большунов реально готов бороться за медали самого высокого достоинства с кем угодно. Устюгов? Сомневаюсь. Путь его восстановления получается несколько затянутым. К этому периоду времени, то есть к концу января, хорошо бы уже быть способным бороться за десятку. Но по движениям на трассе Сергей пока не тот, каким его хотелось бы видеть», — сказал Грушин RT.
Ранее тренер заявил, что не верит в хамство норвежских лыжников.