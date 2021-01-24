Дисквалификация лидера Кубка мира: как финский лыжник спровоцировал Большунова на финише эстафеты в Лахти

Лыжник Александр Большунов дисквалифицирован за неспортивное поведение по итогам мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. Финн Йони Мяки подрезал россиянина на финише и наехал ему на лыжу. Большунов в ответ сначала махнул палкой в сторону соперника, а уже после окончания гонки сбил его с ног хоккейным силовым приёмом. В результате российская команда лишилась бронзовых медалей, но они достались второму составу сборной. Российские девушки в своей гонке финишировали четвёртыми, а победы в обоих случаях одержали норвежцы.

Эмоции Большунова и возвращение Устюгова

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти завершился настоящим скандалом. Лидер общего зачёта Александр Большунов повздорил с финном Йони Мяки во время и после эстафеты 4 × 7,5 км. Россиянин был дисквалифицирован за неспортивное поведение, а с ним медали лишилась вся его команда.

Эта дисциплина давала российским лыжникам прекрасную возможность взять реванш у норвежцев за субботний скиатлон. В гонке могли выступить сразу два коллектива из России, в то время как скандинавам досталась только одна квота. В первый состав россиян вошли Алексей Червоткин, Евгений Белов, Денис Спицов и лидер Кубка мира Александр Большунов. Вторую команду составили Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира наконец-то вернулся в сборную и проводил первую гонку в сезоне. Норвежцам ломать голову над составом не приходилось — они выставили всю первую четвёрку скиатлона.

На старте эстафеты Червоткину не повезло. При разгоне у него сломалась палка, и он даже отстал от всех, пока менял инвентарь. Серебряный призёр Олимпиады в эстафете быстро наверстал упущенное и вернулся в группу. Уже на первом этапе пелотон стал стремительно рваться, и к шестому километру в лидерах остались только трое: два российских лыжника и норвежец Пол Голберг. Тот решил, что передать эстафету лучше в отрыве от соперников, и ускорился под занавес этапа. Его темп поддержал специалист по классическому ходу Семериков, а Червоткин всё-таки отстал на десять секунд.

В норвежской сборной второй этап бежал победитель скиатлона Эмиль Иверсен. Он не давал повода сомневаться в своих силах, но при этом иногда терялся, когда Якимушкин предпринимал короткие атаки на подъёме. Лидерский дуэт бежал очень ровно и прошёл все 7,5 км вместе. Белову из первого состава российской команды так и не удалось сократить отставание.

Как оказалось, отыгрываться Белову было крайне необходимо. Перенявший эстафету Спицов с первых километров стал отставать, и под ним даже зашаталось третье место. Финн Ийво Нисканен всего за пол-этапа отыграл 15 секунд и присоединился к россиянину. В то же время Шюр Рёте предпринял попытку отрыва от Мельниченко, которая сразу удалась. Российский лыжник сразу после этого поник и так сильно отстал от норвежца, что его поймали Спицов и Нисканен. По окончании третьего этапа Норвегия выигрывала уже 38 секунд.

Большунову и Устюгову предстояло состязаться с финном Йони Мяки, который по титулованности заметно уступал обоим россиянам. Однако хозяин соревнований вцепился в соперников мёртвой хваткой. Даже когда Большунов ускорился, Мяки остался за ним, а Устюгов сильно отстал, показывая, что к выступлению на таком уровне ещё не готов.

Ближе к концу дистанции Мяки и вовсе обошёл Большунова, первым выкатившись на финишную прямую. Россиянин набрал ход и стал обгонять соперника, однако финн перекрыл ему путь, оттеснив к рекламным щитам. При этом Мяки наехал российскому спортсмену на лыжу. В результате Большунов потерял темп и эмоционально отмахнулся от противника палкой, а после финиша сбил его на снег хоккейным силовым приёмом.

Судьи в течение десяти минут рассматривали этот эпизод, и в итоге лидер Кубка мира и вся первая российская сборная были дисквалифицированы за неспортивное поведение, а бронза перешла ко второй команде россиян.

Recap 🎬of hightlights on the course of todays mens Relay at Lahti Ski Games!#fiscrosscountrypic.twitter.com/HIqlsx6fMa — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 24, 2021

Четвёртое место девушек в отсутствие лидеров

Женской сборной России собрать состав на эстафету было непросто. Команда осталась без Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Алисы Жамбаловой, которые по различным причинам пропустили этап в Лахти. В итоге в первый квартет вошли четыре лучшие девушки по итогам скиатлона — Яна Кирпиченко и Наталья Непряева получили классические этапы, а Анна Нечаевская и Мария Истомина коньковые. Вторую четвёрку составили Наталья Мекрюкова, Лилия Васильева, Екатерина Смирнова и Алия Иксанова.

Но и в такой ситуации бороться за медаль российские девушки вполне могли. Сильнейшие составы выставили только норвежки во главе с Терезой Йохауг и финки, выступавшие у себя дома. Американки были вынуждены своих сильнейших лыжниц Джессику Диггинс и Рози Бреннен отправить на этап классическим ходом, а шведки выставили только одну героиню недавнего «Тур де Ски» Эббу Андерссон.

Для Кирпиченко главным на её этапе было не отстать от лидеров, и с этим она справилась — на передаче эстафеты россиянки входили в лидерскую группу из пяти лыжниц. У Непряевой задача была гораздо сложнее — ей нужно было сдержать Йохауг и Диггинс. Американка тоже была заинтересована в том, чтобы норвежская лыжница осталась с ними, но победительница скиатлона легко создала себе комфортный отрыв. От оставшегося позади квартета затем убежала финка Кертту Нисканен, и по итогам второго этапа она даже проиграла Йохауг всего семь секунд. Непряева с Диггинс и шведкой Эммой Рибон проиграла чуть меньше полуминуты.

На третьем этапе Нечаевской нужно было сбросить соперниц из США и Швеции, чтобы подготовить почву для борьбы на последних пяти километрах. Бронзовый призёр Олимпийских игр иногда предпринимала попытки уйти в отрыв, но её каждый раз догоняли конкурентки. Хотя Нечаевская сократила отставание от финки Лауры Мононен до девяти секунд, она передала эстафету одновременно со шведской сборной.

Истоминой оставалось бороться за медали с двумя гораздо более сильными спортсменками — Андерссон и финнкой Кристой Пярмякоски. Шведка сразу включилась в борьбу, догнала хозяйку соревнований и понеслась добывать серебро для своей команды. Истомина же приблизиться к Пярмякоски никак не могла. Сборная России заняла четвёртое место, а второй состав команды финишировал восьмым.