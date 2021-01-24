ФЛГР подаст протест на решение по итогам инцидента с Большуновым

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин выразил мнение, что финскую команду должны дисквалифицировать по итогам инцидента с Александром Большуновым в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.

«С нашей стороны, финнов однозначно должны дисквалифицировать. Саша чётко занял правый коридор, а финн начал перестраиваться правее. Был контакт по лыжам два раза, это выбило Сашу на эмоции. Гоночный инцидент должны рассмотреть в пользу россиян и дисквалифицировать финнов. Представители ФЛГР сразу пошли в комнату жюри, чтобы подать протест», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, необходимо рассматривать отдельно эпизоды, произошедшие во время гонки, и те, которые были после неё, а решения по ним не должны касаться друг друга.

На финишной прямой финн Йонни Мяки подрезал Большунова, а тот толкнул соперника и ударил его палкой.

Ранее сообщалось, что российская команда с Большуновым дисквалифицирована с лыжной эстафеты.