Российская команда с Большуновым дисквалифицирована с лыжной эстафеты

Первая мужская сборная России по лыжным гонкам была дисквалифицирована, а её результаты в эстафете на Кубке мира в Лахти аннулированы.

Россияне финишировали третьими, но из-за инцидента между Александром Большуновым и финном Йони Мяки на финише было принято решение аннулировать результат отечественных лыжников.

Тем не менее бронза достанется второй команде российской сборной (Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов), которая финишировала четвёртой. При этом финны останутся на второй строчке.

Победу одержали лыжники из Норвегии.

Ранее сообщалось, что Большунов толкнул финского лыжника на финише эстафеты на этапе КМ в Лахти.