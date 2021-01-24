Российская команда с Большуновым дисквалифицирована с лыжной эстафеты

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Первая мужская сборная России по лыжным гонкам была дисквалифицирована, а её результаты в эстафете на Кубке мира в Лахти аннулированы.
Российская команда с Большуновым дисквалифицирована с лыжной эстафеты
  • Reuters

Россияне финишировали третьими, но из-за инцидента между Александром Большуновым и финном Йони Мяки на финише было принято решение аннулировать результат отечественных лыжников.

Тем не менее бронза достанется второй команде российской сборной (Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов), которая финишировала четвёртой. При этом финны останутся на второй строчке.

Победу одержали лыжники из Норвегии. 

Ранее сообщалось, что Большунов толкнул финского лыжника на финише эстафеты на этапе КМ в Лахти.

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