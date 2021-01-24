Сорин заявил, что в сборной России недовольны результатом в эстафете на этапе КМ в Лахти

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил выступления отечественных команд в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.
Сорин заявил, что в сборной России недовольны результатом в эстафете на этапе КМ в Лахти
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«Результатом никто не может быть доволен — ни ребята, ни тренеры, ни сервис. Сегодня были проблемы с лыжами на коньковой части. Думаю, будет сделана большая работа над ошибками. Надеюсь, в будущем такое не повторится. У нас каждый сезон на каких-то этапах бывают залёты со смазкой. Надеюсь, этот залёт был сейчас и дальше такого не будет», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».

Первая российская команда в составе с Александром Большуновым финишировала третьей в эстафете, но из-за неспортивного поведения лидера на финише была дисквалифицирована. В итоге бронза досталась второй российской команде.

Ранее сообщалось, что ФЛГР подаст протест на решение по итогам инцидента с Большуновым.

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