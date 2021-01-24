Губерниев поддержал дисквалификацию Большунова

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал действия лыжника Александра Большунова, которые привели к дисквалификации российской сборной в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.
Губерниев поддержал дисквалификацию Большунова
  • Reuters

«Это что такое? Это дисквал! Так не надо делать, Саша Большунов! Саша, надо быть спокойнее, ты сильный, ты ещё выиграешь!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Он также выложил видео инцидента с участием Большунова и Йони Мяки, прокомментировав действия россиянина.

«Вот это палкой-то зачем? Зачем так делать? Это же дисквал. Что в лыжной команде происходит? Что это было? Очень странная история, так не надо делать, Саша», — сказал Губерниев.

Ранее стало известно, что российская команда с Большуновым дисквалифицирована с лыжной эстафеты.

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