Большунов выиграл индивидуальную лыжную гонку на этапе КМ в Фалуне

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в индивидуальной гонке на 15 км на седьмом этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Россиянин финишировал с результатом 32 минуты 33,3 секунды.

Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер с отставанием 1,8 секунды, а тройку лучших замкнул его соотечественник Сьюр Рёте (23,9).

Ранее сообщалось, что бывший старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Грушин прокомментировал инцидент с Александром Большуновым и Йони Мяки в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.