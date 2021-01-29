Большунов выиграл индивидуальную лыжную гонку на этапе КМ в Фалуне

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Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в индивидуальной гонке на 15 км на седьмом этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Большунов выиграл индивидуальную лыжную гонку на этапе КМ в Фалуне
  • © РИА Новости / Федерико Модика

Россиянин финишировал с результатом 32 минуты 33,3 секунды.

Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер с отставанием 1,8 секунды, а тройку лучших замкнул его соотечественник Сьюр Рёте (23,9).

Ранее сообщалось, что бывший старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Грушин прокомментировал инцидент с Александром Большуновым и Йони Мяки в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.

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