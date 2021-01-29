Большунов выиграл индивидуальную лыжную гонку на этапе КМ в Фалуне
- © РИА Новости / Федерико Модика
Россиянин финишировал с результатом 32 минуты 33,3 секунды.
Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер с отставанием 1,8 секунды, а тройку лучших замкнул его соотечественник Сьюр Рёте (23,9).
Ранее сообщалось, что бывший старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Грушин прокомментировал инцидент с Александром Большуновым и Йони Мяки в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.