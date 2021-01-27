Точка уязвимости: почему конфликт с Мяки должен заставить Большунова взглянуть на себя со стороны

Лидер сборной России Александр Большунов должен быть готов к тому, что даже малоизвестные лыжники будут бороться с ним за медали, в том числе на грани фола. В связи с этим он обязан абстрагироваться от эмоций на трассе и соответствовать статусу одной из ярчайших звёзд своего вида спорта. В противном случае соперники будут стараться при первой же возможности вывести действующего победителя Кубка мира из себя, что может привести к потере им психологической уверенности.

Лет 20 назад, рассуждая о механизмах популярности тех или иных атлетов, известный тренер по фигурному катанию Валентин Николаев подметил, что у шоу-бизнеса, каким в последнее время является спорт, есть определённые законы.

«Если человек сидит на лавочке и отдыхает, на него никто из прохожих не обращает внимания. А вот если отдыхающий встал на эту лавочку и повесился — все сразу прибегут на него смотреть», — объяснил специалист.

Именно такой, не слишком приятной для лыжного спорта историей на этапе Кубка мира в Лахти стала эстафетная финишная стычка сильнейшего российского лыжника Александра Большунова и мало кому известного финна Йони Мяки.

Если бы ситуация оставляла хоть один шанс отнестись к ней с юмором, я бы сказала, что Международная федерация лыжных гонок (FIS) должна проставиться российской стороне за ту мощнейшую волну внимания, которая сейчас обрушилась на далеко не самый популярный вид спорта. Но шанса перевести всё в шутку уже, похоже, нет. И даже если дело в отношении российского лыжника не будет возбуждено, ближайшие недели ему предстоит провести на нервах в ожидании решения на этот счёт финских властей.

Дело даже не в том, будут ли приняты во внимание публичные извинения гонщика и руководителя российской лыжной федерации Елены Вяльбе, равно как и запоздало озвученная Большуновым версия о сломавшемся креплении, вследствие чего российский атлет въехал в финского после финиша.

Если рассматривать ситуацию с чисто спортивной стороны, первостепенно в ней иное: менее чем за месяц до начала ЧМ один из сильнейших гонщиков мира оказался сосредоточен не на тренировках и подведении себя к главному старту, который случается у лыжников раз в два года, а на том, как избежать наказания и ещё большего позора, нежели тот, что обрушился на голову Александра сейчас, когда весь мир продолжает обсуждать его нервный срыв на финише эстафеты.

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин как-то признался, что поколение его предшественников было для него олицетворением тотальной готовности ко всему. К отсутствию комфорта в отелях, предвзятому судейству, придиркам на таможне, землетрясению во время соревнований, непришедшему автобусу или забытым в гостинице борцовкам.

В его понимании именно подобная готовность отличает выдающихся атлетов от всех остальных. Большунов в воскресенье показал всему миру, что не готов к целому ряду вещей. Например, к тому, что ему не уступит финишный коридор финский мальчишка-ноунейм.

Окажись в воскресенье на месте Мяки кто-то более опытный и титулованный, то есть равный Большунову соперник, допускаю, что ситуация вполне могла бы сложиться иначе. Возможно, сам Александр сто раз бы подумал, стоит ли соваться в обгон по траектории, которая заведомо ограничивает манёвр. Ведь куда логичнее было бы не соваться в просвет вдоль ограждения трассы, а попробовать обойти соперника с другой стороны.

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«Совершенно верно рассуждаете. Понятно, что Большунова обуревало желание показать всем на стадионе, насколько он силён. А тут вдруг рядом появляется никому не известный спортсмен и на глазах всего мира тебя обыгрывает. Отсюда, полагаю, и неконтролируемые эмоции, которые не удалось обуздать. Возможно, Саша, когда пошёл на обгон, был искренне уверен в том, что финн сам уберётся с дороги. А тот вцепился в свой шанс мёртвой хваткой», — сказал заслуженный тренер СССР и России по лыжным гонкам Александр Грушин, когда я поделилась с ним своими мыслями.

На вопрос, насколько вообще допустима в лыжном спорте тактика на грани фола, наставник ответил, что в прежние времена, когда не было массовки, то есть командных гонок и масс-стартов, психология у людей была несколько иной.

«Сейчас же спорт превратился в шоу, которое изначально предполагает борьбу за выживание. Грубо говоря, медаль — это тот самый кусок хлеба, который брошен в оголодавшую толпу. И люди готовы разорвать друг друга ради того, чтобы этот кусок схватить. Нельзя ведь сказать, что финн поступил непорядочно. Он соблюдал правила, нигде и никак их не нарушил. Да, сыграл на грани дозволенного, не дал Большунову пройти, но он боролся за собственное место под солнцем. Интереснее здесь другое. Народ-то наверняка был доволен тем, что на их глазах разворачивается подобный сюжет. Как и журналисты. Лучше для них могло быть разве что то, чтобы Большунов и финн в прямом эфире перегрызли друг другу глотки», — добавил Грушин.

Обсуждать этическую сторону произошедшего здесь бессмысленно. Тактика на грани фола, в чём сейчас большинство российских болельщиков продолжает обвинять Мяки, была в спорте всегда. Иными словами, это ещё один пункт, который спортсмен высокого класса обязан держать в голове и быть к нему готовым.

Совершенно не удивлюсь, кстати, если уже в ближайших гонках соперники Большунова начнут открыто провоцировать российского лидера, раз уж он дал почувствовать свою эмоциональную уязвимость. В больное бьют всегда с удвоенной силой — это закон не только спорта, но и человеческой природы в целом, когда речь идёт о поединке.

Собственно, атака на Большунова уже развёрнута — над ним открыто насмехаются те же норвежцы. И этот сарказм множится интернетом, обрастает самыми различными комментариями и может оказаться куда более мощным инструментом психологического воздействия, нежели угроза потенциального судебного разбирательства или штрафа. В целом же это бьёт не только по отдельно взятому спортсмену, но и по всей команде: Большунов — едва ли не единственный в российской сборной человек, способный биться на мировом первенстве за победы в личных гонках. Поставить вровень с ним кого-то ещё просто невозможно.