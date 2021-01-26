«Эта история не имеет к спорту никакого отношения»: что известно о подаче исков к Большунову в финскую полицию

Подача заявлений в финскую полицию на лыжника Александра Большунова не имеет никакого отношения к спорту. Об этом в интервью RT заявил юрист Валерий Федореев. По его словам, перспективы у данного дела минимальные, поскольку Йони Мяки в столкновении с ним не получил серьёзных травм. Между тем сам россиянин и президент ФЛГР Елена Вяльбе принесли соперникам официальные извинения. А представитель полиции региона Хяме Марти Хирвонен пообещал, что в течение нескольких недель должно стать известно, начнётся ли в отношении Большунова предварительное следствие.

«Был наезд, падение, но разве это нанесение увечий?»

Глава Федерации лыжных гонок (ФЛГР) России Елена Вяльбе и спортсмен Александр Большунов принесли извинения финну Йони Мяки за поведение Большунова на финише мужской эстафеты в рамках этапа Кубка мира в Лахти. Официальный пресс-релиз появился на сайте ФЛГР и Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР) в понедельник вечером.

«Враждебность не является частью духа российской команды, и мы высоко ценим принцип честной игры во всех аспектах... Мы искренне надеемся, что самоотверженность и упорный труд всех спортсменов, их результаты, а также красота лыжных гонок вернутся в центр внимания и продолжат восхищать множество фанатов по всему миру», — говорится в тексте сообщения.

Там отмечается, что Большунов также лично принёс извинения финну, а АЛВСР отправила официальное письмо в Финскую лыжную ассоциацию.

В воскресенье на финише мужской эстафеты Большунов сначала замахнулся в сторону Мяки палкой, когда тот подрезал его на последних метрах дистанции, а после завершения гонки врезался в финна. В результате действующий обладатель Кубка мира был дисквалифицирован.

В понедельник в финских СМИ появилась информация о подаче в полицию двух электронных заявлений по итогам действий Александра. Позже её подтвердил Mtvuutiset комиссар по уголовным делам Марти Хирвонен из управления полиции региона Хяме. По его словам, правоохранительным органам предстоит разобраться, имели ли место со стороны российского спортсмена признаки нападения. В течение нескольких недель станет известно, начнётся ли предварительное следствие.

В Ассоциации лыжных видов спорта Финляндии при этом подчеркнули, что сам Мяки заявление в полицию не подавал и не намерен этого делать. Вместе с тем там пообещали обратиться с письменным запросом в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) относительно поведения Большунова.

«Финны подали запрос в FIS. И теперь нам обеспечены проблемы, ибо дисквалификация Александра весьма возможна. Надо бороться, чтобы её не было. И руки распускать не следует в гонке и после неё», — написал известный журналист Дмитрий Губерниев в своём Telegram-канале.

Тем не менее во вторник днём в FIS сообщили ТАСС, что пока не получали никаких запросов от Ассоциации лыжного спорта Финляндии с просьбой ужесточить наказание для действующего обладателя Кубка мира.

В сборной России информацию о подаче скандинавами заявления в полицию встретили с удивлением. Так, Вяльбе призналась, что слышит об этом в первый раз, и отметила, что Большунов вместе с партнёрами по национальной команде улетел в Швецию, где пройдёт следующий этап КМ. А тренер Юрий Бородавко вовсе назвал её фейком.

«У нас такой информации нет, до вчерашнего вечера не было никаких известий. Если бы что-то произошло, к нам бы уже, наверное, пришли. Стопроцентной информации нет, опровергнуть мы тоже не можем пока. Но есть вероятность, что это какой-то фейк. Саша сейчас в Швеции, едет на автобусе. Даже если посмотреть на видео — был наезд, падение, но разве это нанесение увечий? Думаю, всё преувеличено», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

«Если что-то происходит — вызывают полицию. Так устроено везде»

А вот в российской Госдуме мнения относительно сложившейся ситуации разделились. Например, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев не верит, что в отношении Большунова в Финляндии будет возбуждено дело.

«Проще поверить, что американцы были на Луне. Вы видели хоть одно уголовное дело — да даже административное! — за то, что российских лыжников сбивали на финише или во время гонки? Их наберётся немало, но хоть одно дело было доведено до административной ответственности? На моей памяти такого не было», — цитирует депутата «Спорт-Экспресс».

Трёхкратная олимпийская чемпиона по фигурному катанию Ирина Роднина, напротив, осудила поведение российского лыжника и отметила, что он не имел права так реагировать на действия Мяки.

«Было явное нападение. Вы что, не видели? Факт остаётся фактом, все видели, что было на финише. Данное поведение для спортсмена такого уровня недопустимо. За это могут привлечь к ответственности. Надо держать себя в руках. Если что-то происходит — вызывают полицию. Так устроено везде. Мне такое поведение непонятно. Да, была обидная ситуация, но толкать соперника...» — заявила Роднина.

Наконец, член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв предложил соломоново решение: дисквалифицировать как Мяки, так и Большунова.

«Конечно, Александру нужно было контролировать свои эмоции, ведь его уважают и в России, и во всём мире. Правда, это не отменяет того факта, что финский лыжник поступил по-хамски. Очевидно, Большунов обошёл бы его на финише. На месте судейской коллегии я бы дисквалифицировал и российского, и финского спортсменов. Большунов просто не сдержался, за что его справедливо наказали. Хотя я его понять могу и рад, что этот инцидент не зашёл дальше», — приводит слова депутата «Р-Спорт».

«На моей памяти ничего подобного не происходило»

Чтобы разобраться, может ли Большунову в Финляндии грозить реальное уголовное или административное преследование, RT связался с главой практики спортивного права фирмы CMS Валерием Федореевым. По его словам, перспективы у этого дела минимальные, поскольку россиянин не нанёс серьёзного ущерба здоровью Мяки.

— Подачу заявления в полицию на Большунова можно назвать прецедентом в спорте?

— На моей памяти ничего подобного не происходило. Но, если по финским законам, поскольку этап Кубка мира проходил в Лахти, действия Александра подпадают под какую-либо статью местного уголовного кодекса, теоретически такое возможно.

— Не приведёт ли этот инцидент к тому, что спортсмены будут писать друг на друга заявления из-за каждого столкновения?

— Например, единоборства сами по себе предполагают получение травм. Там подобное просто невозможно, поскольку повреждения наносятся непосредственно в рамках соревнований. Другое дело — лыжи. То, что сделал Большунов, с формальной точки зрения выходит за рамки спорта. К тому же его действия были умышленными. Это тоже важно.

— Каковы перспективы этого дела?

— Александр не нанёс Мяки травм. Если бы подобное произошло в России, подача заявления оказалась бы возможной исключительно в случае причинения серьёзного вреда здоровью, желательно средней тяжести. Скажем, человек упал и сломал руку или получил закрытую черепно-мозговую травму. Но простые столкновения на трассе здесь ни при чём. Вряд ли по финским законам существует иная трактовка. Скорее всего, в принятии заявления откажут. Перспективы у него минимальные.

— Возможно ли на этом фоне наложение каких-то дополнительных спортивных санкций в отношении Большунова?

— Спортивные санкции — это одно, а уголовные или административные — совершенно другое. Это две не зависящие друг от друга истории. Очевидно, что поведение Александра было неспортивным, за что на него уже наложены санкции в виде личной дисквалификации. История с заявлением в полицию не имеет к спорту никакого отношения.

— Финская полиция вправе вести дело в отношении Большунова?

— Да, по аналогии с нашим законодательством. Любые правонарушения, совершаемые на территории Российской Федерации, в том числе иностранцами, подпадают под действие отечественных норм права. Есть даже специальные колонии для них. Думаю, в Финляндии то же самое. Исключение составляют люди, обладающие дипломатическим иммунитетом.