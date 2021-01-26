СМИ: Долги «Барселоны» составляют более €1 млрд, клубу грозит банкротство

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«Барселона» может обанкротиться из-за большой суммы задолженности перед кредиторами.
СМИ: Долги «Барселоны» составляют более €1 млрд, клубу грозит банкротство
  • Reuters

Об этом сообщает El Mundo Deportivo. По информации источника, суммарный долг клуба оценивается в €1,173 млрд. €730 млн составляют те обязательства, по которым каталонцы должны рассчитаться в краткосрочной перспективе. Также указано, что у клуба существует долг в €266 млн перед банками, который нужно погасить до 30 июня. €90 млн «Барселона» должна Goldman Sachs.

Помимо этого, 74% доходов клуба идёт на выплату зарплат. Этот показатель превышает принятый лимит, составляющий 70%.

Ранее сообщалось, что «Зенит» должен «Барселоне» более €9 млн за трансфер Малкома.

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