СМИ: Долги «Барселоны» составляют более €1 млрд, клубу грозит банкротство

«Барселона» может обанкротиться из-за большой суммы задолженности перед кредиторами.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo. По информации источника, суммарный долг клуба оценивается в €1,173 млрд. €730 млн составляют те обязательства, по которым каталонцы должны рассчитаться в краткосрочной перспективе. Также указано, что у клуба существует долг в €266 млн перед банками, который нужно погасить до 30 июня. €90 млн «Барселона» должна Goldman Sachs.

Помимо этого, 74% доходов клуба идёт на выплату зарплат. Этот показатель превышает принятый лимит, составляющий 70%.

Ранее сообщалось, что «Зенит» должен «Барселоне» более €9 млн за трансфер Малкома.