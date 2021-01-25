СМИ: «Зенит» должен «Барселоне» более €9 млн за трансфер Малкома
- РИА Новости
Об этом сообщает испанская газета Marca. Сумма, которую «Зениту» необходимо выплатить «Барселоне», является самой большой в списке «должников». В нём также присутствуют «Ювентус», «Хетафе», «Шальке» и другие клубы.
Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года за €40 млн. В текущем сезоне 23-летний футболист провёл 19 матчей за клуб из Санкт-Петербурга, забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.
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