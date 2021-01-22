В Петербурге рассказали о работе по оформлению станции метро «Зенит»

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга рассказали о работе по оформлению станции метро «Зенит».

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Художественное дооснащение станции планируется выполнить до проведения матчей Евро-2021.

«Сроки завершения работ на станции «Новокрестовская» напрямую зависят от сроков выполнения гарантийных обязательств ОАО «Метрострой». Учитывая сложное финансовое положение компании, дата открытия станции будет определена, исходя из сроков окончания работ по устранению замечаний», — уточнили в комитете.

О переименовании станции в «Зенит» стало известно в 2020 году. Её планируют оформить в цветах петербургского футбольного клуба.

Ранее kp.ru сообщал, что в Москве рассказали подробности о реконструкции станции метро «Каховская».