Роднина назвала недопустимым поведение Большунова в эстафете на этапе КМ в Лахти

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала информацию о подаче заявления в полицию на Александра Большунова из-за инцидента в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в финском Лахти.

«Было явное нападение! Вы что, не видели? Факт остаётся фактом, все видели, что было на финише. Данное поведение для спортсмена такого уровня недопустимо. За это могут привлечь к ответственности. Надо держать себя в руках. Если что-то происходит — вызывают полицию. Так устроено везде. Мне такое поведение непонятно. Да, была обидная ситуация, но толкать соперника?» — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся и ударил его палкой, а уже после финиша врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Большунова российская команда была дисквалифицирована.

Ранее тренер сборной России высказался об информации о подаче заявления на Большунова в финскую полицию.