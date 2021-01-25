Тренер сборной России высказался об информации о подаче заявления на Большунова в финскую полицию

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал информацию о подаче заявления в полицию на Александра Большунова из-за инцидента в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в финском Лахти.

«У нас такой информации нет, до вчерашнего вечера не было никаких известий. Если бы что-то было, к нам бы уже, наверное, пришли. 100%-ной информации нет, опровергнуть мы тоже не можем пока. Но есть вероятность, что это какой-то фейк. Саша сейчас в Швеции, едет на автобусе. Даже если посмотреть на видео: был наезд, падение, но разве это нанесение увечий? Думаю, это всё преувеличено», — приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся и ударил его палкой, а уже после финиша — врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Большунова российская команда была дисквалифицирована.

Ранее появилась информация, что финская полиция получила заявление на действия лыжника Большунова на этапе КМ в Лахти.