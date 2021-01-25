СМИ: Полиция получила заявление на действия лыжника Большунова на этапе КМ в Лахти

Полиция финского региона Хяме получила заявление на действия российского лыжника Александра Большунова во время этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.

Как сообщает MTV, российскому спортсмену вменяется нанесение телесных повреждений.

Отмечается, что финской полиции сначала предстоит рассмотреть, соответствовали ли действия Большунова этой статье, а затем принять решение, будет ли начато предварительное расследование инцидента.

Во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся и ударил его палкой, а уже после финиша — врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Большунова российская команда была дисквалифицирована с гонки.

Ранее Николай Зимятов заявил, что Большунов сам виноват в том, что не просчитал ситуацию на финише в эстафете.