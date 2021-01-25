Зимятов: Большунов сам виноват в том, что не просчитал ситуацию на финише в эстафете

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов высказал мнение об инциденте между Александром Большуновым и финном Йони Мяки на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти.

«Чтобы определить, были ли нарушения, подобные ситуации нужно просматривать не с боковой камеры, и не спереди, а сверху. Если гонщики в момент столкновения уже вошли в зону размеченных коридоров, а в Лахти, насколько помню, таких коридоров на финише три, сразу становится понятно, кто именно нарушил правила. По той съёмке, что видел я, Большунов шёл позади финского спортсмена и как бы между коридорами. То есть, формально финн занял свою зону и ничего не нарушил, перекрыв Александру дорогу. А просто повёл на финише тактическую борьбу, причём сделал это очень правильно и очень грамотно. Отчасти Большунов сам виноват в том, что не просчитал ситуацию. Не попытался уйти влево и обойти финна с другой стороны», — заявил Зимятов RT.

Он отметил, что Большунов не потерял бы время, если бы попытался обойти Мяки со свободной стороны.

«Вместо того, чтобы махать палкой, пытаясь ударить соперника, нужно было сделать один толчок правой ногой, и Сашка был бы в центральном коридоре и не исключено, что даже поборолся бы за победу», — добавил Зимятов.

Ранее гоночный директор FIS рассказал о реакции Большунова на дисквалификацию.