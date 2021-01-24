Рейс-директор FIS рассказал о реакции Большунова на дисквалификацию

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Рейс-директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере рассказал о реакции россиянина Александра Большунова на решение жюри после инцидента с финном Йони Мяки на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.
Рейс-директор FIS рассказал о реакции Большунова на дисквалификацию
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«Он был расстроен и не согласен с нашим решением. Сожалел ли он о чём-то? Об этом ничего не сказал, а мы и не спрашивали напрямую. Наша работа — проанализировать ситуацию. Лыжники могут сожалеть или нет. Сожаление не имеет значения при принятии решения. По мнению российской стороны, мы ошиблись? Мы понимаем это. Единственное, что я хочу сказать, это то, что когда спортсмены и руководители в одной комнате, то согласия нет. Понимаю, что у них есть свои аргументы. Они могут изложить их апелляционной комиссии», — цитирует слова Миньере NRK.

Мяки подрезал Большунова на финише гонки, за что россиянин отмахнулся палкой от соперника, а затем въехал в группу финских лыжников на финише.

Ранее рейс-директор FIS заявил, что Мяки правильно выбрал траекторию в инциденте с Большуновым.

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