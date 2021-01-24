Рейс-директор FIS заявил, что Мяки правильно выбрал траекторию в инциденте с Большуновым
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«Когда идёшь первым, то можешь выбрать коридор. Финский лыжник выбрал траекторию и сделал всё правильно. Большунов также всё делал правильно, он не мог переместиться на другую траекторию. Александр мог обогнать соперника до финишного коридора, но сделать этого не успел и оказался в невыгодном положении. Жаловаться на соперника точно не за что. Затем Большунов ударил соперника палкой. Это не то, что мы хотим видеть от спортсменов. Подобное поведение неприемлемо. Потому и было принято наказание. Дисквалификация Большунова распространяется только на сегодня. Если бы завтра были гонки, то он бы смог участвовать», — сказал Миньере в эфире «Матч ТВ».
На финишной прямой гонки Мяки подрезал россиянина, а тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в группу финских лыжников. За неспортивное поведение Александра российская команда была дисквалифицирована и лишена медали.
Ранее член судейского совета высказался об инциденте с участием Большунова.