Член судейского совета высказался об инциденте с участием Большунова

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Директор соревнований по лыжным гонкам этапа Кубка мира в Лахти и член судейского совета Райко Поуси прокомментировал инцидент между Йони Мяки и Александром Большуновым на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира.
Член судейского совета высказался об инциденте с участием Большунова
  • © Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Чтобы найти решение, нам не потребовалось много времени. Всё в итоге трансформировалось в неспортивное поведение. Российская команда была дисквалифицирована. Я скажу, что мы не заметили раскаяния со стороны Большунова. Большунов заявил, что Мяги нарушил правила? У нас было качественное видео с разных сторон. Мы смогли убедиться, что всё было в рамках правил», — цитирует Поуси Ilta-Sanomat

Финн Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша россиянин врезался в группу финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. 

Ранее финский лыжник Мяки высказался об инциденте с Большуновым.

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