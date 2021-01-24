Член судейского совета высказался об инциденте с участием Большунова
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«Чтобы найти решение, нам не потребовалось много времени. Всё в итоге трансформировалось в неспортивное поведение. Российская команда была дисквалифицирована. Я скажу, что мы не заметили раскаяния со стороны Большунова. Большунов заявил, что Мяги нарушил правила? У нас было качественное видео с разных сторон. Мы смогли убедиться, что всё было в рамках правил», — цитирует Поуси Ilta-Sanomat.
Финн Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша россиянин врезался в группу финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.
Ранее финский лыжник Мяки высказался об инциденте с Большуновым.