Финский лыжник Мяки — об инциденте с Большуновым: я делал всё правильно

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Финский лыжник Йони Мяки прокомментировал инцидент на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Финский лыжник Мяки — об инциденте с Большуновым: я делал всё правильно
  • © Kalle Parkkinen/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Когда мы вышли на финишную прямую, то справа от меня было мало места, но Большунов решил обогнать меня по этой траектории. Я делал всё правильно. Стоило ли мне выбрать другую линию? Может быть. Но я был впереди, выбрал оптимальную траекторию. Что касается толчка после финиша, то это было непрофессионально. Большунов не извинился», — заявил Мяки в эфире «Матч ТВ». 

Мяки подрезал перед финишем россиянина Александра Большунова, а тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в группу финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

Ранее Вяльбе объяснила, почему сборная России не подала протест на дисквалификацию Большунова.

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