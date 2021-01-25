Вяльбе и Большунов принесли извинения за инцидент с финским лыжником

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и российский лыжник Александр Большунов принесли извинения за инцидент с участием россиянина и финского лыжника Йони Мяки во время эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.

«От лица Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР) Александр Большунов и Елена Вяльбе приносят извинения за реакцию Александра в отношении финского лыжника Йони Мяки во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия). Враждебность не является частью духа российской команды. Мы высоко ценим принцип честной игры во всех аспектах. Потому Александр Большунов извинился перед Йони Мяки и АЛВСР направила в Финскую лыжную ассоциацию официальное письмо с извинениями. Мы надеемся, что самоотверженность и упорный труд спортсменов, их результаты, а также красота лыжных гонок вернутся в центр внимания, продолжая восхищать множество фанатов по всему миру», — говорится в сообщении на сайте АЛВСР.

На финише эстафетной гонки Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

Ранее финский лыжник Мяки объяснил, почему не ударил Большунова в ответ.