Финский лыжник Мяки объяснил, почему не ударил Большунова в ответ

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Финский лыжник Йони Мяки объяснил, почему проигнорировал отмашку россиянина Александра Большунова на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.
Финский лыжник Мяки объяснил, почему не ударил Большунова в ответ
  • globallookpress.com

«Почему воздержался и не дал сдачи Большунову? Моя палка застряла. Потому я не мог встать и нанести ответный удар», — цитирует Мяки Aftonbladet

Конфликт двух лыжников начался с того, что при выходе на финишную прямую Мяки подрезал россиянина, сместившись вправо, где бежал Большунов. Тот отмахнулся, ударив соперника палкой. После финиша Большунов врезался в группу финских лыжников. За неспортивное поведение Александра первая российская команда была дисквалифицирована и лишена медали.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Норвегия стеной станет в контактных гонках, чтобы не пустить Большунова.

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