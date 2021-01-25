Финский лыжник Мяки объяснил, почему не ударил Большунова в ответ

Финский лыжник Йони Мяки объяснил, почему проигнорировал отмашку россиянина Александра Большунова на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

«Почему воздержался и не дал сдачи Большунову? Моя палка застряла. Потому я не мог встать и нанести ответный удар», — цитирует Мяки Aftonbladet.

Конфликт двух лыжников начался с того, что при выходе на финишную прямую Мяки подрезал россиянина, сместившись вправо, где бежал Большунов. Тот отмахнулся, ударив соперника палкой. После финиша Большунов врезался в группу финских лыжников. За неспортивное поведение Александра первая российская команда была дисквалифицирована и лишена медали.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Норвегия стеной станет в контактных гонках, чтобы не пустить Большунова.