Финский лыжник Мяки объяснил, почему не ударил Большунова в ответ
- globallookpress.com
«Почему воздержался и не дал сдачи Большунову? Моя палка застряла. Потому я не мог встать и нанести ответный удар», — цитирует Мяки Aftonbladet.
Конфликт двух лыжников начался с того, что при выходе на финишную прямую Мяки подрезал россиянина, сместившись вправо, где бежал Большунов. Тот отмахнулся, ударив соперника палкой. После финиша Большунов врезался в группу финских лыжников. За неспортивное поведение Александра первая российская команда была дисквалифицирована и лишена медали.
Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Норвегия стеной станет в контактных гонках, чтобы не пустить Большунова.