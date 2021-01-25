Губерниев: Норвегия стеной станет в контактных гонках, чтобы не пустить Большунова

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на столкновение лидера общего зачёта Кубка мира Александра Большунова с финским лыжником Йони Мяки на финише эстафеты на этапе в Лахти.
Губерниев: Норвегия стеной станет в контактных гонках, чтобы не пустить Большунова
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«Я хочу поддержать Александра Большунова. Но одновременно хочу возмутиться теми, кто считает, что надо добивать палками и давать по морде. Хочется сказать: «Ребята, угомонитесь вы уже!» Вы вредите российскому спорту, лыжам и лично Большунову. Я про его окружение и про наших безголовых чемпионов, которые призывают чёрт знает к чему. Не знаю, единичный ли это срыв у него или нет. Мы понимаем, что Большунов неправ. Да, финн подрезал его, нас многие подрезают. Давайте лучше будем как Непряева, от которой оппоненты отскакивают на дистанции. Точно так же надо и всем остальным. Фуркад последние годы так неизменно действовал. Это нормально для контактной борьбы на грани фола, мы должны этому научиться. Норвежцы чувствуют в себе силу. Есть ощущение, что Норвегия стеной станет в контактных гонках, чтобы не пустить Большунова. А встанет ли Россия стеной за Большунова, я не уверен», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

При выходе на финишную прямую эстафетной гонки Мяки подрезал россиянина, сместившись вправо, где тот бежал. Большунов ударил соперника палкой. После финиша он врезался в группу финских лыжников. За неспортивное поведение Александра первая российская команда была дисквалифицирована и лишена медали.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что норвежцы всегда готовы костьми лечь, но не допустить победы русских.

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