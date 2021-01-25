Туктамышева: я чувствую, что не всё показала в фигурном катании

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Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева заявила, что ей есть что ещё показать в фигурном катании.
Туктамышева: я чувствую, что не всё показала в фигурном катании
  • РИА Новости

«Долгая карьера не может быть без взлётов и падений. Несмотря на спады, я не расстраивалась и не заканчивала выступления, а продолжала работать. Я чувствую, что ещё не всё показала в фигурном катании. У меня есть желание совершенствоваться. Моя карьера — как аритмия, и это нормально», — цитирует Туктамышеву «Комсомольская правда».

24-летняя фигуристка также добавила, что не собирается прекращать сотрудничество со своим тренером Алексеем Мишиным.

Ранее в ФФККР рассказали о принципе формирования состава участников командного турнира.

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