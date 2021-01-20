В ФФККР рассказали о принципе формирования состава участников командного турнира

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, по какому принципу был сформирован состав участников предстоящего командного турнира в Москве.

РИА Новости

«Состав формировался по спортивному принципу — в соревнованиях участвуют лидеры последнего национального чемпионата, чемпионы Европы», — приводит слова Когана ТАСС. На командном турнире в Москве, который пройдёт 5—7 февраля, выступят Камила Валиева, Алёна Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Анна Щербакова, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов / Андрей Багин, Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин, Александра Степанова / Иван Букин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Софья Шевченко / Игорь Ерёменко. Ранее сообщалось, что Валиева не выступит на юниорском ЧР по фигурному катанию.