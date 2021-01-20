В ФФККР рассказали о принципе формирования состава участников командного турнира

Короткая ссылка
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, по какому принципу был сформирован состав участников предстоящего командного турнира в Москве.
В ФФККР рассказали о принципе формирования состава участников командного турнира
  • РИА Новости

«Состав формировался по спортивному принципу — в соревнованиях участвуют лидеры последнего национального чемпионата, чемпионы Европы», — приводит слова Когана ТАСС.

На командном турнире в Москве, который пройдёт 5—7 февраля, выступят Камила Валиева, Алёна Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Анна Щербакова, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов / Андрей Багин, Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин, Александра Степанова / Иван Букин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Софья Шевченко / Игорь Ерёменко.

Ранее сообщалось, что Валиева не выступит на юниорском ЧР по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить