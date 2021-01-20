Валиева не выступит на юниорском ЧР по фигурному катанию
- РИА Новости
Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган, слова которого передаёт ТАСС.
«Камила выступала на взрослых соревнованиях. Есть логика рассуждения спортсменов, тренеров и федерации. В данном случае все эти три логики сошлись», — пояснил Коган.
Валиева вошла в число участниц командного турнира в Москве, запланированного на 5—7 февраля.
Юниорский чемпионат России пройдёт 3—5 февраля в Красноярске.
Ранее в ФФККР рассказали, будут ли Медведева и Загитова выступать на командном турнире.