Валиева не выступит на юниорском ЧР по фигурному катанию

Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию 2021 года Камила Валиева пропустит юниорское первенство страны, которое пройдёт в феврале в Красноярске.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган, слова которого передаёт ТАСС.

«Камила выступала на взрослых соревнованиях. Есть логика рассуждения спортсменов, тренеров и федерации. В данном случае все эти три логики сошлись», — пояснил Коган.

Валиева вошла в число участниц командного турнира в Москве, запланированного на 5—7 февраля.

Юниорский чемпионат России пройдёт 3—5 февраля в Красноярске.

Ранее в ФФККР рассказали, будут ли Медведева и Загитова выступать на командном турнире.