Губерниев считает, что Большунов может быть дисквалифицирован

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что лидеру сборной России по лыжным гонкам Александру Большунову грозит дисквалификация за инцидент с финном Йони Мяки во время эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.
Губерниев считает, что Большунов может быть дисквалифицирован
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Финны после инцидента с Большуновым подали запрос в FIS! Теперь нам обеспечены проблемы, ибо дисквалификация Александра весьма возможна! Нужно бороться, чтобы её не было! И руки распускать не следует в гонке и после неё!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Большунов во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти ударил финна Йони Мяки в финишном спурте. Российский лыжник был дисквалифицирован жюри этапа за неспортивное поведение, из-за чего его команда лишилась третьего места.

Ранее Матыцин отказался комментировать поведение Большунова на этапе КМ в Лахти.

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