Матыцин отказался комментировать поведение Большунова на этапе КМ в Лахти

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал инцидент с российским лыжником Александром Большуновым, который произошёл на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти.

«Я считаю недопустимым излишне политизировать данную ситуацию. Ряд зарубежных СМИ начали говорить, что это демонстрация отсутствия культуры в России. Считаю, что нельзя так огульно давать оценку нашим спортсменам и нашей стране. Они выдающиеся люди и, как правило, демонстрировавшие высокую ответственность. Если же какие-то случаи и возникают, нужно объективно их оценить вместе со спортсменом и тренером, дать взвешенную оценку, не делая «горячего пиара» всему российскому спорту. Не в моих приоритетах комментировать поведение и поступки. Существуют федерация, сборная, тренер — они должны дать соответствующую оценку. Я там не был и не знаю всей объективной картины, что там произошло, делая выводы только по отчётам СМИ. Если же там было нарушение правил спортивного поведения, значит, тренеры и руководители федерации должны дать соответствующую оценку этому», — цитирует Матыцина РИА Новости.

На финише эстафетной гонки финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся от соперника палкой. После финиша Александр врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

Ранее Роднина назвала недопустимым поведение Большунова в эстафете на этапе КМ в Лахти.