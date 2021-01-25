Туктамышева рассказала о своём отношении к «Ледниковому периоду»

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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что хотела бы выступить в телевизионном шоу «Ледниковый период».
Туктамышева рассказала о своём отношении к «Ледниковому периоду»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Здорово, что эти шоу не только существуют, но и пользуются огромной популярностью. По крайней мере, последний «Ледниковый период» я тоже смотрела. Очень интересно и зрелищно. И круто, что фигурное катание проявляется не только в соревнованиях, а также у нас есть различные проекты. Я выступала в шоу Ильи Авербуха несколько раз. Если бы меня пригласили в «Ледниковый период», то я бы 100% согласилась. Мне всегда интересно узнавать что-то новое», — рассказала Туктамышева.

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