Туктамышева рассказала о своём отношении к «Ледниковому периоду»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что хотела бы выступить в телевизионном шоу «Ледниковый период».

«Здорово, что эти шоу не только существуют, но и пользуются огромной популярностью. По крайней мере, последний «Ледниковый период» я тоже смотрела. Очень интересно и зрелищно. И круто, что фигурное катание проявляется не только в соревнованиях, а также у нас есть различные проекты. Я выступала в шоу Ильи Авербуха несколько раз. Если бы меня пригласили в «Ледниковый период», то я бы 100% согласилась. Мне всегда интересно узнавать что-то новое», — рассказала Туктамышева.