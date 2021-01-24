«Если им не отвечать, они Россию будут унижать»: как в мире лыжных гонок отреагировали на конфликт Мяки и Большунова

Йони Мяки, оттеснивший Александра Большунова к границе трассы и наехавший ему на лыжу на финише эстафетной гонки этапа Кубка мира в Лахти, не считает себя виновным в инциденте. А неспортивное поведение россиянина после контакта возмутило не только финна и его соотечественников, но и представителей других команд, в том числе норвежской. В лагере сборной России согласились с тем, что победитель «Тур де Ски» поддался эмоциям и повёл себя непрофессионально. В то же время российские специалисты не понимают, почему команда соперников не была дисквалифицирована за запрещённый манёвр.

Второй день подряд Александр Большунов становится главным ньюсмейкером в мире лыжных гонок. После столкновения с норвежцем Хансом Холундом в ходе субботнего скиатлона на этапе КМ в Лахти лидер отечественной сборной стал участником ещё одного происшествия. В борьбе за серебро с Йони Мяки на финишной прямой россиянин сначала махнул палкой в сторону подрезавшего его соперника, а после пересечения линии врезался в него. Это привело к дисквалификации команды, завоевавшей бронзовые награды.

Однозначной реакции на инцидент в мире лыжных гонок не последовало. С одной стороны, неспортивный манёвр признал сам спортсмен. С другой — сама ситуация выглядела неоднозначной. Движение Мяки и его смещение совсем не похоже на случайное. В тех же автогонках аналогичным образом перекрывают траекторию соперника с умыслом, граничащим с провокацией.

Да и ухмылка соперника, выхваченная оператором после падения на финише, ставит статус невинно пострадавшего под сомнение. Особенно если вспомнить, сколько раз самого Большунова по ходу последних месяцев в той или иной степени пытались спровоцировать и задеть на трассе. Наконец, люди, напрямую вовлечённые в спорт и гонки в частности, прекрасно понимают, что такое азарт борьбы, где адреналин порой зашкаливает.

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Отсюда и ощутимая разница в тональности высказываний при оценке ситуации. Например, российский лыжник Иван Якимушкин списал инцидент на горячность спортсменов, нацеленных на медаль.

«Не знаю, о чём думал Саня, о чём думал финн и как всё это получилось. Но это финиш, эмоции, это такой адреналин. Что только ни происходит здесь, чего только ни хочется сделать людям по трассе», — отметил лыжник в интервью «Матч ТВ».

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин, разбирая эпизод тактически, указал на нюансы, которые заставляют усомниться в верности наказания Большунова и всей российской сборной.

«Мы убеждены, финскую команду однозначно должны дисквалифицировать. Саша чётко занял правый коридор, финн начал перестраиваться. Конечно, он это чувствовал. Дважды был контакт по лыжам, и это вывело Сашу на эмоции. То, что было после финиша, тоже рассматривают», — рассказал специалист в телевизионном разборе по окончании эстафеты.

Жесть дня в лыжах! Большунов дважды ударил финна палкой и получил деквалификацию. Александр не сдержал эмоций во время разборки в финишном створе 😡🔥⛔ pic.twitter.com/uqQz2760om — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 24, 2021

Полностью согласился с коллегой в оценке поведения финна на трассе и тренер сборной России Маркус Крамер.

«Много раз объясняли, что если ты впереди, то должен следовать по выбранной дорожке. Финн увидел, что Большунов идёт справа, и после этого начал двигаться ближе к краю. Он приложил дополнительные усилия, чтобы закрыть дверь для Большунова. А затем началась эта заварушка. Мы согласны с тем, что Саша повёл себя некрасиво, и разделяем решение судей. Но эта ситуация началась на трассе. Так что мы несогласны с судьями», — подчеркнул специалист.

Неоднозначный выбор траектории финном Мяки отметил также бронзовый призёр чемпионата мира по лыжным гонкам 2001 года Сергей Крянин.

«Финишная прямая, наплыв эмоций — голова отключается, всё это понятно. Но Саше просто надо было повнимательнее использовать правила, которые есть в лыжных гонках, чтобы у нас таких инцидентов не было. Ему нужно было предугадать заранее, что такой сценарий возможен, что соперники будут использовать тактические действия, чтобы попробовать обыграть его не за счёт силы. Финн действовал на грани фола, до входа в коридор менял позиции, на что всё же имел право. Но, с другой стороны, действовал он некрасиво, даже нарушал, как мне показалось», — констатировал Крянин, беседуя с корреспондентом Sport24.

Вместе с тем Крянин полагает, что судейский комитет мог бы ограничиться жёлтой карточкой для Большунова, а не дисквалифицировать его, если бы соотечественник спокойнее отреагировал на случившееся.

Провокацию со стороны финна отметил и тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко. При этом он подчеркнул, что даже в такой ситуации поведение Большунова было недопустимым.

«Мяки повёл себя неспортивно, прыгнул на лыжи, перекрыл траекторию. Но Саша тоже повёл себя неправильно, дал волю эмоциям. Так бы дисквалифицировали только финнов, мы получили бы второе и третье места. Поговорим с ним, обсудим всё. В любом случае нельзя настолько давать волю эмоциям, что бы ни происходило. Такое поведение недопустимо», — признал Бородавко в интервью «Чемпионату».

Специалиста также возмутила позиция членов жюри, которые даже не стали рассматривать действия финна. Он выразил сомнения в компетенции тех, кто выносил вердикт по результатам гонки.

В лагере конкурентов россиян царили полярные настроения. Например, Йони Мяки уверен, что именно Большунов виноват в произошедшем.

«На финише я захотел занять внешний путь, чтобы у него не было возможности пройти меня и пришлось бы лезть внутрь. Считаю, что я заранее выбрал маршрут», — заявил Мяки.

Поддержал Мяки и олимпийский чемпион в лыжных гонках Сами Яухоярви, осудивший агрессию Большунова.

«Это неприемлемое поведение. Абсолютно заслуженная дисквалификация. У Мяки было право выбрать полосу. Большунову не хватило места. Толчок Большунова после финиша? Таким приёмам место в хоккее, а не лыжах», — настаивал в беседе с соотечественниками-журналистами спортсмен.

А финский журналист Пекка Холопайнен и вовсе объяснил манёвры Большунова тем, что россиянин не умеет проигрывать.

«Поведение Большунова не удивляет. Мы такое уже видели. Он совершенно не умеет проигрывать. Подобное поведение чрезвычайно непрофессионально. В профессиональном спорте такое недопустимо, максимум на хоккейном поле», — заключил обозреватель.

Возмутился проявлением несдержанности Большунова и тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум.

«Я в шоке от такого поведения. У нас лыжные гонки, а не бои без правил. Никогда такого не видел в нашем виде спорта. Надеюсь, больше не увижу. Нападение на людей должно иметь последствия. Надеюсь, FIS предпримет меры очень быстро», — высказал мнение наставник.

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен вовсе охарактеризовал ЧП с Большуновым как унижение сборной России.

«Очень некрасиво, стыдно. Сегодня будет тяжёлый день для России. Они унижены и на трассе, и за её пределами. Большунов сегодня себя показал. Ему теперь надо залечь на дно и обдумать произошедшее. Дисквалификация? Не думаю, что его надо дисквалифицировать. Будь я на месте финна, встал бы и сразу же ударил Большунова в ответ», — заявил спортсмен.

Не стал оправдывать Большунова и российский телекомментатор Дмитрий Губерниев, признавший, что нарушение лыжника тянуло на дисквалификацию. «Это что такое? Это дисквал! Так не надо делать, Большунов! Саша, следует быть спокойнее, ты сильный, ещё выиграешь!» — написал журналист в своём Telegram-канале.

С мнением телекомментатора оказался не согласен российский лыжник Евгений Белов, поддержавший Большунова.

«Полностью поддерживаю Большунова и поступил бы аналогично на его месте. Не согласен с решением FIS дисквалифицировать только русскую команду, этого же заслуживали и финны. Раз за разом, случай за случаем мы видим, что дисквалифицируют и наказывают только Россию, и в дальнейшем таких ситуаций будет только больше. Будут наказывать страну, но отдельно взятый русский человек не даст себя обидеть. Если вас лишают медали не по вашей вине, а тот кто лишил этой медали остаётся невиновным, о каком спокойствии может идти речь? Значит, ты просто овощ», — поделился взглядом на ситуацию спортсмен в своём Instagram.

Вступился за сына и Александр Большунов — старший. Отец спортсмена считает, что финн повёл себя на трассе некорректно.

«Как оценивать ситуацию, когда заходишь в финишный створ, допустим, соперник идёт посередине, а ты его обходишь справа по полосе? И когда ты идёшь по своей полосе и обгоняешь его, а тут он не просто сгоняет тебя, а просто в рекламные щиты сталкивает. Как это иначе можно расценить? Это эмоции, и вчера падение не просто так было. Это просто скотство, это не нужно терпеть! Нужно бороться в честной борьбе», — отметил отец действующего победителя Кубка мира.

Кроме того, Большунов-старший уверен, что если не отвечать на провокации соперников, российские спортсмены будут уязвимы и в дальнейшем.

«Раньше было намного справедливее: когда зашёл в створ, нельзя пересекать путь. И сейчас первое касание было финна, он наехал на лыжи Саши. Если им не отвечать, то они Россию будут унижать. Это всё на эмоциях было, я его прекрасно понимаю, ничего страшного. По мне это негодяи — типа он не видел и смещался. Он просто нагло Сашу убирал с лыжни и выгонял в рекламные щиты. По видео видно, что Саша его первый не касался. Я на стороне сына, может, даже хлеще поступил бы», — резко отреагировал на инцидент Большунов-старший.

Отец спортсмена признал, что ругать сына за произошедшее не будет, поскольку считает его поведение логичной реакцией на провокацию со стороны соперника.

Официальную позицию Международной федерации лыжных гонок (FIS) по инциденту озвучил рейс-директор Пьер Миньере.

«Когда идёшь первым, то можешь выбирать коридор. Финский лыжник выбрал траекторию и сделал всё правильно. Большунов тоже всё делал правильно, он не мог переместиться на другую траекторию. Большунов мог обогнать соперника до финишного коридора, но сделать этого не успел и оказался в невыгодном положении. Жаловаться на соперника точно не за что. В следующем эпизоде Большунов ударил соперника палкой. Это не то, что мы хотим видеть от спортсменов. Такое поведение неприемлемо. Поэтому и было принято наказание. Дисквалификация Большунова распространяется только на сегодня. Если бы завтра были гонки, он бы мог участвовать», — подчеркнул Миньере в телеинтервью.

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, в свою очередь, объяснила, почему не стала подавать протест на вынесенное панелью решение по дисквалификации.

«В этом нет никакого смысла. Минут 15—20 пытались этому составу жюри объяснить, что они не правы. Уже подаём апелляцию в комитет по правилам и контролю. У них есть два пункта. Первый — поведение спортсмена, за что мы дисквалифицированы. Второе — они не считают, что финский спортсмен нарушил правила. С этой ситуацией мы абсолютно не согласны, считаем это грубым нарушением правил. Понятно, что спортсмен на эмоциях. Собственно, он его не бил. Бил по снегу палкой. Пусть ещё несколько раз посмотрят видео. Но мне там уже просто нельзя было находиться, потому что я реально очень кричу. Боюсь, и меня сейчас ещё дисквалифицируют», — заявила Вяльбе.