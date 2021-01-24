Опубликовано видео, на котором Большунов врезается в финских лыжников после финиша

В сети появилось видео, на котором российский лыжник Александр Большунов врезается в финнов после финиша на этапе Кубка мира в Лахти.

Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Eurosport.

На финише финн Йони Мяки подрезал Большунова, а тот толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша россиянин также сбил сбил с ног финского лыжника. По итогам инцидента команда Большунова была дисквалифицирована, а её результат был аннулирован.

Ранее сообщалось, что Мяки пожаловался в FIS на травму руки после инцидента с Боьшуновым.