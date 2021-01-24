Опубликовано видео, на котором Большунов врезается в финских лыжников после финиша
- © Keystone Press Agency
- globallookpress.com
Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Eurosport.
На финише финн Йони Мяки подрезал Большунова, а тот толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша россиянин также сбил сбил с ног финского лыжника. По итогам инцидента команда Большунова была дисквалифицирована, а её результат был аннулирован.
Ранее сообщалось, что Мяки пожаловался в FIS на травму руки после инцидента с Боьшуновым.
Жесть дня в лыжах! Большунов дважды ударил финна палкой и получил деквалификацию. Александр не сдержал эмоций во время разборки в финишном створе 😡🔥⛔ pic.twitter.com/uqQz2760om— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 24, 2021