СМИ: Мяки пожаловался в FIS на травму руки после инцидента с Большуновым

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Финский лыжник Йони Мяки подал жалобу в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) на травму, которую он получил при столкновении с россиянином Александром Большуновым в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.
СМИ: Мяки пожаловался в FIS на травму руки после инцидента с Большуновым
  • © Markku Ulander via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает Ilta-Sanomat, у финского спортсмена после столкновения с Большуновым распухла рука. 

На финише финн Мяки подрезал Большунова, а тот толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша россиянин также сбил с ног финского лыжника. По итогам инцидента команда Большунова была дисквалифицирована, а её результат — аннулирован.

Ранее Мяки прокомментировал эпизод с Большуновым.

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