СМИ: Мяки пожаловался в FIS на травму руки после инцидента с Большуновым

Финский лыжник Йони Мяки подал жалобу в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) на травму, которую он получил при столкновении с россиянином Александром Большуновым в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.

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