СМИ: Мяки пожаловался в FIS на травму руки после инцидента с Большуновым
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Как сообщает Ilta-Sanomat, у финского спортсмена после столкновения с Большуновым распухла рука.
На финише финн Мяки подрезал Большунова, а тот толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша россиянин также сбил с ног финского лыжника. По итогам инцидента команда Большунова была дисквалифицирована, а её результат — аннулирован.
Ранее Мяки прокомментировал эпизод с Большуновым.