Подрезавший Большунова финн: россиянин применил хоккейный приём

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Финский лыжник Йони Мяки прокомментировал эпизод, который у него произошёл с россиянином Александром Большуновым на финише эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.
Подрезавший Большунова финн: россиянин применил хоккейный приём
  • Reuters

«Большунов применил хоккейный приём. Он промахнулся палкой, когда мы шли на финише. Но хоть корпусом попал», — цитирует Мяки Expressen

На финише финн Мяки подрезал Большунова, а тот толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша россиянин также сбил с ног финского лыжника. По итогам инцидента команда Большунова была дисквалифицирована, а её результат был аннулирован.

Ранее в сети появилось видео инцидента с Большуновым на финише эстафеты в Лахти.

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