Появился видеообзор эстафеты в Лахти, после которой был дисквалифицирован Большунов
- Reuters
Международная федерация лыжного спорта (FIS) выложила в своём Twitter-аккаунте обзор мужской эстафеты. В конце ролика запечатлён скандальный эпизод с Большуновым.
На финише финн Мяки подрезал Большунова, а тот толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша россиянин также сбил с ног финского лыжника, хотя этот момент не попал на видео. По итогам инцидента команда Большунова была дисквалифицирована, а её результат — аннулирован.
Ранее тренер сборной Норвегии признался, что шокирован эпизодом с Большуновым и Мяки.
Recap 🎬of hightlights on the course of todays mens Relay at Lahti Ski Games!#fiscrosscountrypic.twitter.com/HIqlsx6fMa— FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 24, 2021