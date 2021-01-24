Появился видеообзор эстафеты в Лахти, после которой был дисквалифицирован Большунов

Опубликовано видео инцидента между россиянином Александром Большуновым и финном Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) выложила в своём Twitter-аккаунте обзор мужской эстафеты. В конце ролика запечатлён скандальный эпизод с Большуновым.

На финише финн Мяки подрезал Большунова, а тот толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша россиянин также сбил с ног финского лыжника, хотя этот момент не попал на видео. По итогам инцидента команда Большунова была дисквалифицирована, а её результат — аннулирован.

Ранее тренер сборной Норвегии признался, что шокирован эпизодом с Большуновым и Мяки.