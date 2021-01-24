Тренер сборной Норвегии признался, что шокирован эпизодом с Большуновым и Мяки

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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум отреагировал на инцидент между россиянином Александром Большуновым и финном Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.
Тренер сборной Норвегии признался, что шокирован эпизодом с Большуновым и Мяки
  • Reuters

«Я в шоке от такого поведения. У нас лыжные гонки, а не бои без правил. Никогда такого не видел в нашем виде спорта. Надеюсь, больше не увижу. Нападение на людей должно иметь последствия. Надеюсь, FIS сделает шаг очень быстро», — цитирует Носсума NRK

На финише финн Мяки подрезал Большунова, а тот толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша россиянин также сбил сбил с ног финского лыжника. По итогам инцидента команда Большунова была дисквалифицирована, а её результат был аннулирован.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал подробности о дисквалификации Большунова.

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