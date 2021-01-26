Большунов признался, что сожалеет об инциденте с Мяки на этапе КМ в Лахти

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал скандальный инцидент со своим участием на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

«Сожалею ли я? Конечно. Понимаю, что неправильно поступать так, как я после финиша. Сожалею об этом поступке и не повторю такого в будущем», — приводит слова Большунова NRK.

По его словам, после финиша он просто хотел поговорить с соперником, но его лыжи ехали очень быстро, а крепление было сломано, из-за чего он врезался в него. При этом россиянин не считает, что Йони Мяки правильно поступил на финишной прямой, подрезав его.

«Полностью согласен с решением судей о дисквалификации. Я поступил неправильно после финиша, но, с другой стороны, не понимаю, почему финна не дисквалифицировали. Я не читаю комментарии других людей. Знаю, как я сам воспринял эту ситуацию, и придерживаюсь собственного мнения. Не хочу знать о том, что думают и говорят другие», — сказал Большунов.

На финише эстафетной гонки финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована

Ранее Анфиса Резцова высказала мнение, что Большунова боятся из-за его побед.