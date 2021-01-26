Резцова считает, что Большунова боятся из-за его побед

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Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поддержала лыжника Александра Большунова в связи с последними событиями вокруг него.
Резцова считает, что Большунова боятся из-за его побед
  • Reuters

«Большунов теперь только сильнее обозлится к чемпионату мира. Мол, что вы нас наказываете, ведь вы тоже виноваты в том, что я так поступил. Он был на эмоциях, на порыве. Мне тоже было бы обидно, что за два шага до финиша мне такое подстроили. Год назад у Александра Логинова не было поддержки со стороны руководства и тренерского штаба, он боролся один практически. А сейчас в этой же ситуации Большунов. Ему нужна психологическая поддержка, чтобы ему напомнили, что он сильнейший в мире. Его боятся, потому что он своими победами всем дорогу перешёл», — сказала Резцова RT.

Ранее она заявила, что не видит в выступлении в нейтральном статусе никакого психологического надрыва.

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