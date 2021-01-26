Резцова: в выступлении в нейтральном статусе никакого психологического надрыва нет

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала информацию о том, что российские лыжники будут выступать на чемпионате мира в нейтральном статусе в качестве сборной Федерации лыжного спорта России.

«Мне кажется, биатлонистам тоже что-нибудь подобное придумают, как у лыжников. По крайней мере, одна держава-то. Здесь чисто психологически никакого надрыва нет. Главное — это настраиваться на хорошие результаты. Пускай не будет побед, как у лыжников в 2018 году на Олимпиаде, но они много медалей привезли, достойно выступили, их Елена Вяльбе отбила и защитила. Ребята не пали духом, и сейчас хочется пожелать им то же самое», — сказала Резцова RT.

Ранее Резцова заявила, что дилетантские высказывания болельщиков негативно влияют на спортсменов.