Резцова считает, что дилетантские высказывания болельщиков негативно влияют на спортсменов

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова считает, что болельщики должны поддерживать спортсменов, а не высказывать своё мнение о них.

«Болельщики зачастую настолько дилетанты, они высказывают своё мнение, не задумываясь, а это негативно влияет на спортсменов. Если вы болеете душой, то болейте и поддерживайте, а не высказывайте своё мнение, которое вообще не интересно. Зачастую просто мерзопакостно выступают, а это давит психологически на спортсменов. Пусть будет только настоящая поддержка, чтобы ребята собрали волю в кулак и доказали, что мы сильнейшая страна», — заявила Резцова RT.

Ранее она рассказала о своём опыте выступлений под олимпийским флагом.