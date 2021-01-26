Резцова: выступать под олимпийским флагом зазорно не было

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Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова рассказала о своих ощущениях от выступления под олимпийским флагом в 1992 году.
Резцова: выступать под олимпийским флагом зазорно не было
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«В 1992 году мы выступали на Олимпийских играх и не обращали внимания на флаг, тем более что его пять колец символизируют объединение пяти континентов и их спортсменов. Ничего зазорного не было. Тем не менее мы побеждали, и это было главным», — рассказала Резцова RT.

Она пожелала российским спортсменам, которые будут выступать на чемпионатах мира в нейтральном статусе, оставаться единой командой. 

«Хочется, чтобы у лыжников и биатлонистов было так же. Раз такая ситуация случилась, то нам под любым флагом и гимном главное — это победы России и чтобы команда была сплочённой и не имела разногласий», — добавила Резцова.

Ранее стало известно, что сборная России по лыжным гонкам выступит на ЧМ под названием национальной федерации.

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