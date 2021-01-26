Сборная России по лыжным гонкам выступит на ЧМ под названием национальной федерации

Сборная России по лыжным гонкам выступит на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе под названием национальной федерации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации лыжного спорта (FIS), российская команда будет называться Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Соревноваться российские лыжники будут под флагом FIS, и в случае их побед будет исполняться гимн международной федерации.

Отмечается, что также рассматривались и другие варианты названия команды — «Национальные спортсмены России» (National athletes of Russia) и «Нейтральные спортсмены России» (Neutral athletes of Russia).

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдёт с 23 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, что в FIS не исключили возможность дисквалификации Большунова.