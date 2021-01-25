В FIS не исключили возможность дисквалификации Большунова

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Член совета Международной лыжной федерации (FIS) Марти Ууситало рассказал, в каком случае лидер общего зачёта Кубка мира Александр Большунов может быть дополнительно наказан за инцидент с финном Йони Мяки на финише эстафетной гонки в Лахти.
В FIS не исключили возможность дисквалификации Большунова
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«Большунов был просто сумасшедшим в ситуации после финиша гонки. Не исключено, что он будет дополнительно оштрафован. После окончания гонки жюри вынесло максимально строгий вердикт. Но если же Финская лыжная ассоциация обратится с письменным запросом в дисциплинарный комитет FIS, то расследование будет продолжено. Вопрос может быть решён до этапа Кубка мира в Фалуне. В подобных ситуациях дисциплинарный комитет может как отстранить от соревнований, так и оштрафовать. Возможно, и то и другое. Сложно предсказать, это компетенция дисциплинарного комитета», — цитирует Ууситало Ilta-Sanomat

Конфликт двух лыжников начался с того, что при выходе на финишную прямую Мяки подрезал Большунова, сместившись вправо, где бежал россиянин. Тот отмахнулся и ударил соперника палкой. После финиша Большунов врезался в группу финских лыжников. За неспортивное поведение Александра первая российская команда была дисквалифицирована и лишена медали.

Ранее Вяльбе и Большунов принесли извинения за инцидент с финским лыжником.

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