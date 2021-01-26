Бородавко заявил, что Большунов уже поставил точку в истории с Мяки

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии Александра Большунова после скандального инцидента с финном Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

«Психологическое состояние Большунова нормальное. В этом он уже поставил точку и перевернул страницу. Уже нет смысла напоминать об этом. Нужно смотреть вперёд», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Он также считает, что Большунов принял верное решение, извинившись перед соперником, так как хамское поведение никогда не поощряется.

На финише эстафетной гонки Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

Ранее Большунов признался, что сожалеет об инциденте с Мяки на этапе КМ в Лахти.